LoverED, il presidio della Croce Rossa per diffondere la cultura della prevenzione dall'HIV

In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, venerdì 1° dicembre, riparte il progetto LoverED, la campagna di sensibilizzazione e prevenzione della Croce Rossa Italiana che da anni si impegna per promuovere un’educazione sessuale inclusiva e consapevole. Da quest’anno attivo anche il servizio di screening gratuito all’interno dei LoverED Point, veri e propri presidi CRI dedicati alla prevenzione che il 1° dicembre apriranno per la prima volta le loro porte ai cittadini.

CRI Bari, in particolare, inaugura il proprio "Love Red Point" presso i locali della propria sede di Piazza Mercantile: un nuovo presidio per diffondere la cultura della prevenzione dall'HIV e, più in generale, la cultura della prevenzione dalla Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST). Presso i Love Red Point sarà possibile sottoporsi gratuitamente a un test HIV o accedere a specifiche attività di Counseling.



Sottoporsi a uno screening HIV è fondamentale: l’incidenza maggiore di nuove diagnosi si registra nella classe di età compresa tra i 25 e i 34 anni. Inoltre, si rileva un’elevata percentuale di diagnosi avvenute in uno stadio avanzato di infezione da HIV con un’alta percentuale di soggetti che non si sono mai testati precedentemente. Conoscere il proprio stato HIV permette un trattamento immediato che migliora le probabilità di sopravvivenza e la qualità della vita.



L'appuntamento è quindi per questa sera, dalle ore 18.00 alle ore 20.30 presso la sede CRI Bari di Piazza Mercantile n. 47.

Per maggiori info sul progetto https://cri.it/lovered/