The night of the stars, a Bitritto danza, moda, canto e arte

The Night of the Stars, spettacolo a 360° che racchiude DANZA MODA CANTO e ARTE in un'atmosfera Hollywoodiana nel pieno centro della città di Bitritto(Ba), in Piazza Aldo Moro.

|| SHOW DANCE, CANTANTI, SFILATE DI MODA E TANTO ALTRO ||



OSPITE CABARET: "GIUSEPPE GUIDA"



*INGRESSO GRATUITO su prenotazione al 3458872195 (whatsapp), pagina facebook "The Night of the Stars", pagina instagram "teampuglia" o tramite invito cartaceo. Senza prenotazione non si avrà accesso ai posti a sedere.





*Saranno rispettatit tutti i protocolli di sicurezza anti Covid19

