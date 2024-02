“Toccata e Fuga” di Ferndando Suels Mendoza con La ARB Dance Company all'Abeliano

Il 29 febbraio il Centro di Produzione Nazionale della Danza ResExtensa - Porta d’Oriente diretto da Elisa Barucchieri presenta al Teatro Abeliano in Prima Regionale “Toccata e Fuga”, di Ferndando Suels Mendoza con la ARB Dance Company: un viaggio dell’anima e di scoperta dentro di sé, un’avventura in cui il gioco ci risveglia e un richiamo a collegarsi con l'intuizione, il coraggio, la natura. Primo appuntamento della stagione 2024 di ResExtensa al teatro Abeliano (ore 21).

Come le note di una fuga musicale, le esperienze della vita possono essere intense e sorprendenti, ma anche effimere. “Toccata e Fuga” racconta proprio questo: uno spirito che non rimane mai fermo, un'opera in continua evoluzione con ognuno di noi come compositore delle proprie esperienze. Un tema che ben si lega alla filosofia della ARB Dance Company, diventata un punto di riferimento per i danzatori campani che vogliono percorrere la strada professionale: nata nel 2009, la compagnia è costituita da giovani danzatori dalla grande sensibilità artistica, desiderosi di intraprendere un percorso professionale all’insegna della qualità e dell’innovazione. È seguita da un’equipe di professionisti del teatro e del mondo della cultura, personalità di alto valore artistico, a cui è dato il compito di ideare e creare progetti multidisciplinari di alto livello da proiettare nel mondo della danza.

Il coreografo Fernando Suels Mendoza nasce in Venezuela, ha danzato come membro stabile della compagnia del Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch fino al 2018, per la quale continua a ballare come artista ospite. Artista freelance, danzatore, insegnante e coreografo, ha danzato e coreografato nella produzione "Al Igual Que Tú" con la compagnia di flamenco Eva Yerbabuena, ed è ospite e coreografo al Tampa City Ballet, USA.

Sarà un grande debutto della nuova stagione per ResExtensa - Porta d’Oriente, che per tutta stagione affiancherà alla speciale offerta di spettacoli anche incontri con gli artisti aperti al pubblico, laboratori e masterclass a ogni livello, progetti speciali e preziosi momenti per i professionisti pugliesi, assieme a eccellenze internazionali.

I prossimi appuntamenti di Porta d’Oriente:

Il 12 marzo tornano a grande richiesta, le compagnie Petranura Danza e Contart, per una potente serata di danza contemporanea dedicata all’energia dell’urban. Il 15 marzo è attesa una specialissima prima per il Sud Italia con una creazione ispirata al genio di Giotto, con la doppia firma di Nicoletta Cabassi e Emanuela Tagliavia. Il tutto al Teatro Abeliano di Bari.

La compagnia sarà invece presente il 10 marzo a Fasano, Teatro Sociale, assieme a Grazia Miccoli, con Sameval Coevo, di Serena Angelini con Giulia Bertoni, spettacolo creato grazie a AREA Mediterranea – Artisti nei Territori, prima residenza di danza in Puglia.