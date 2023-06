Tony Effe per Ultra Pop con la nuova “Taxi sulla Luna” a Bisceglie

Sabato 10 giugno al DF Theatre di Bisceglie (BT) per la rassegna “Ultra Pop summer edition”, che ospita gli artisti della scena nuova trap, rap e hip-hop italiana, al si esibirà il rapper Tony Effe, che proporrà dal vivo, per la prima volta, il nuovo brano realizzato con la cantante salentina Emma, “Taxi sulla Luna”.

Nicolò Rapisarda, nome anagrafico dell’artista classe 1991, ha mosso i primi passi nella musica da giovanissimo, entrando a far parte del gruppo Dark Polo Gang nel 2014 insieme a Side, Wayne Santana, Dark Pyrex, amici d’infanzia che durante l’adolescenza si sono dedicati al rap dopo aver conosciuto Sick Luke. Dopo aver pubblicato diversi singoli su YouTube a cavallo tra 2014 e 2015, quest’ultimo a fine maggio 2015 ha prodotto in freedownload “Full Metal Dark”, primo progetto della DPG. Il buon riscontro del pubblico ha spinto il gruppo ha realizzare numerosi brani, con varie collaborazioni. Nel 2016 sono stati pubblicati i tre mixtape della “Trilogy”: il primo capitolo è “Crack Musica”, progetto di Tony e Dark Side, con le collaborazioni di Izi, Traffik e Sfera Ebbasta; “Succo Di Zenzero”, progetto di Wayne, in cui Side canta nei brani “Riviste” e “Tokyo Hotel”; The Dark Album di Pyrex. Per Tony Effe una tappa importante c’è stata nel 2017 quando ha partecipato all’album “Gentleman” di Guè Pequeno, cantando una strofa in “Scarafaggio” . Il primo album del gruppo, “Trap Lovers”, è arrivato nel 2018. A questo progetto ha collaborto inizialmente MamboLosco, già partecipe nelle rassegna “Ultra Pop” del Df e successivamente, per la riedizione, anche Capo Plaza, Luchè, Gashi, City Morgue e Guè Pequeno. Tante sono le collaborazioni che Tony Effe ha avuto negli ultimi anni con altri artisti italiani, tra le quali quella con Fedez per “TVTB”. A questo bagaglio di esperienze si aggiunge la pubblicazione del mixtape “Dark Boys Club”, mixtape della Dark Polo Gang pubblicato per Triplosette Ent. e Virgin Records nel 2020. Formato da dieci tracce, questa raccolta ha visto le collaborazioni di alcuni dei nomi di prestigio della nuova scena musicale italiana quali Tedua, Lazza, Salmo, Ketama126, Capo Plaza, Boro Boro, anch’egli ospite del DF Theatre.

Durante la sua esibizione, Tony Effe proporrà i brani di maggior successo che hanno segnato questo suo percorso artistico, come la nota “Boss” e soprattutto eseguirà per la prima volta dal vivo il suo nuovo brano, che si appresta a diventare una delle hit di questa estate: “Taxi sulla Luna” Prodotto da Takagi e Ketra per Island Records, Capitol Records e Universal Music Italia, nel quale il rapper canta insieme a Emma.

Al termine dell’esibizione la serata continuerà con l’aftershow “Hermosa”, party che propone il meglio della musica hip-hop, reggaeton e dancehall e le selezioni dei dj resident del DF Theatre.

DF Theatre – Viale Ponte Lama, 9 – Bisceglie (Bat)

Infotel: 377 3713351

Apertura: 22.30