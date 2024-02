All'Abeliano in scena lo spettacolo 'Vada via dottore'

Per la rassegna “I Solisti”, 5° ciclo di performance/studio, ideata e coordinata da Vito Signorile in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, giovedì 29 alle 21 al Teatro Abeliano di Bari, va in scena “Vada via attore”, con l’attore, autore e regista teatrale Totò Onnis.

Si tratta di una lezione/incontro e semiserio condotto da Totò Onnis sulla funzione dell’attore e sulla sua missione. Se ha ancora senso l’attore inteso come interprete che ricerca e costruisce il personaggio, con i cambiamenti sociali di oggi, o bisogna portare sé stessi in scena senza curarsi dello studio del personaggio supponendo che nella vita reale si possa trovare sempre di meglio. Un incontro per trovare soluzioni o in realtà per creare più dubbi.

