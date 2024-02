Tra cielo e terra, musiche di Bach, Casella, Pilati, Corea

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 2 marzo 2024 alle ore 21.00 Palazzo Pesce, in collaborazione con l’Agìmus, presenta “Tra cielo e terra” con Massimo Ghetti al flauto e Annalisa Mannarini al pianoforte.



Un concerto in Puglia in cui il tempo si sospende e su quella in cui il tempo è fatto di istanti pieni di luminosa bellezza, spaziando da Bach a Pilati, Casella ed all’improvvisazione.



I due musicisti, entrambi provenienti da importanti esperienze concertistiche e didattiche nella musica solistica, da camera, sinfonica e contemporanea, da alcuni anni si dedicano allo sviluppo di progetti inediti partendo da brani originali per flauto e pianoforte con lo sguardo rivolto verso la coerenza dei repertori, la sperimentazione, e la continua ricerca di una personale idea di bellezza.