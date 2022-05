A Santeramo in Colle tre giornate dedicate alla salute e alla bellezza organizzate da Una Rosa blu per Carmela

È vero, la vita può segnarci e lasciarci addosso più di qualche livido. Non per questo dobbiamo lasciare che gli avvenimenti esterni ci trasformino in qualcuno o qualcosa che non ci piace. Persino i lividi possono aiutarci a crescere, se impariamo a trattarli nel modo giusto. Non è banale retorica, ma quello a cui tutti dovremmo tendere, soprattutto quando la vita ci costringe alla ferocia di avvenimenti che ci lasciano senza fiato e apparentemente senza alcuna forza di reazione. Quanto può dare fastidio la parola “tumore”? Molto, troppo. Così tanto da volerla dimenticare, ignorare, far sparire. Eppure, non può essere cancellata. Ciò che possiamo fare, invece, è imparare a utilizzarla senza rabbia e senza vergogna, trattandola come qualcosa che si conosce e che si impara a gestire.

“Tracce di bellezza” è un progetto che si inserisce nell’ambito della promozione della salute e della bellezza, la stessa bellezza che si nasconde persino nelle pieghe di eventi spiacevoli, se impariamo a riconoscerla. La bellezza in ogni sua forma: dal canto alla scrittura, dalla pittura alla fotografia, dalla bellezza del volontariato a quella della rete di solidarietà.

Ed è per questo motivo che la sala Padre Giandomenico (sala Don Tonino Bello, Palazzo Marchesale Santeramo in Colle) ospiterà, 6, 7 e 8 maggio, gli incontri di tre Associazioni : ACTO Puglia, Gemme Dormienti Onlus e APEO.

PROGRAMMA

6 maggio ore 18:00 Tracce di bellezza e Tumore ovarico: “Quanto è importante l’informazione su questa neoplasia femminile così poco conosciuta.”

7 maggio ore 18:00 Tracce di bellezza e Oncofertilità “Preservare la possibilità di una maternità in pazienti in trattamento oncologico”

8 maggio 18:00 Tracce di bellezza e Estetica oncologica “Il ruolo dell’estetista APEO Specialista in estetica Oncologica”

Nella sala Don Tonino Bello si potrà ammirare la mostra fotografica "Belle da vivere”. Ingresso libero.