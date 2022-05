Appuntamenti a Bitonto con il Traetta Opera Festival

Il Traetta Opera Festival prosegue la programmazione al Teatro Comunale di Bitonto sabato 28 maggio, alle ore 20.30, con il concerto finale della masterclass di alto perfezionamento in canto lirico diretto da Luciana D’Intino, mezzosoprano di fama mondiale. La giornata di domenica si aprirà, invece, alle ore 11 con una delle novità di quest’anno, uno dei concerti aperitivo dell’edizione 2022. Si tratta di un recital intitolato «Promenade» al quale darà vita il Trio La Consonantia formato dal mezzosoprano Marisa Sicolo, dalla violinista Laura Vitale e dalla pianista Lucrezia Napoli. Un ensemble tutto al femminile, dunque, che trasporterà il pubblico del Teatro Comunale tra epoche e generi musicali differenti. Il programma prevede, infatti, musiche del Settecento di Pachelbel, Händel e Vivaldi, ma anche dell’Ottocento di Donizetti, Saint-Säens, Bizet e Satie. Il Novecento sarà, invece, rappresentato da Gershwin, Morricone ed Astor Piazzolla, il padre del tango nuevo del quale quest’anno ricorre il trentennale della scomparsa.

In serata, alle 20.30, concerto-evento con la flautista Luisa Sello, ambasciatrice della musica e della cultura italiana nel mondo, personalità tra le più interessanti dell’arte contemporanea e tra le interpreti più acclamate della musica colta, di scena in un recital dedicato a Rota, Rossini, Casella, Doppler e Franck nel quale sarà coadiuvata da un monumento della musica italiana, il pianista Bruno Canino.

Invitato quale anno fa alla Carnegie Hall di New York per le celebrazioni dei 150 anni del tempio della musica americana, il duo continua a far parlare di sé per l’eccellente intesa, l’ottimo affiatamento interpretativo e la capacità di comunicare emozioni particolarmente intense. Tra l’altro, Luisa Sello, come altri ospiti del festival, è stata invitata dal direttore artistico Vito Clemente a realizzare un inedito omaggio all’Antigona di Traetta, opera che il festival propone nel 250esimo anniversario della prima rappresentazione come appuntamento di chiusura il 3 luglio al termine di una programmazione comprendente oltre trenta appuntamenti. Il Traetta Opera Festival ha, infatti, previsto all’interno di ogni concerto la commissione ai musicisti coinvolti di un tributo originale al grande compositore bitontino.

Tutti i dettagli del programma e le modalità di accesso ai concerti su www.traettafestival.it.

sabato 28 maggio, ore 20.30

Concerto finale masterclass in canto lirico

direzione del celebre mezzosoprano Luciana D’Intino

domenica 29 maggio, ore 11

Concerto aperitivo Promenade

Trio La Consonantia

domenica 29 maggio, ore 20.30

«Nella musica, il canto»

LUSIA SELLO, flauto

BRUNO CANINO, pianoforte