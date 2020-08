PugliaEducational: NeTT e Sparc. Quarantacinque minuti di approfondimento e domande di Ileana Sapone e Maddalena Tulanti

La Puglia vista con gli “occhi” dei due progetti NeTT e Sparc, ma anche con la vivacità e la voglia di cultura delle comunità di Lecce, Ruvo di Puglia e Putignano. Saranno questi i temi della prossima puntata del Tpp Live in onda martedì 25 agosto dalle ore 12 sulla pagina Facebook del Teatro Pubblico Pugliese che seguirà l'unico Educational tour per operatori turistici in Puglia in una fase molto delicata del turismo e usando tutte le precauzioni anti Covid (vedremo quali).

Due città trasformate in palcoscenici a cielo aperto per dare vita a un festival teatrale composto da due debutti che si terranno in contemporanea in Puglia dal 26 al 30 agosto a Ruvo di Puglia e Lecce per presentare una parte dei risultati del progetto “NeTT – Network of Theatres for the valorization of Cultural and Natural Heritage to develop a Sustainable Tourism”, finanziato al Teatro Pubblico Pugliese, nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliero V-A Interreg Greece-Italy 2014-2020.

Aria di cultura anche a Putignano, che dal 3 al 6 settembre diventa il teatro per lo Sparc - Summer Festival, con numerosi eventi, laboratori, concerti ed incontri dedicati alla presentazione dei risultati finali del progetto e un visit tour educational per tour operator dedicato al turismo per scuole e famiglie con un percorso che unisce Castellana Grotte, Putignano e Alberobello Le azioni in programma rientrano nel più ampio progetto “Sparc - Creativity hubs for sustainable development through the valorization of cultural heritage assets” finanziato nell’ambito del Programma Europeo di Cooperazione transfrontaliera 2014 - 2020 Interreg V-A Greece – Italy di cui il Teatro Pubblico Pugliese è partner insieme a Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del territorio e, in Grecia, il Comune di Patrasso (Lead Partner), la Regione della Grecia Occidentale e la Camera di Commercio di Acaia.

A rispondere alle domande di Ileana Sapone e Maddalena Tulanti saranno Giuseppe D’Urso, Presidente Teatro Pubblico Pugliese; Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo e Cultura – Regione Puglia. In collegamento da Putignano ci saranno poi Maurizio Verdolino, Presidente Fondazione Carnevale di Putignano; Luciana Laera, Sindaco di Putignano; in collegamento da Ruvo di Puglia Katia Scarimbolo, La Luna nel Letto; Monica Filograno, Assessore alla Cultura di Ruvo di Puglia e Lino Manosperta del Teatro Pubblico Pugliese; in collegamento da Lecce Salvatore Tramacere, Direttore artistico Koreja; Luigi De Luca, Direttore Polo Biblio Museale Lecce.

La puntata del Tpp Live sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Teatro Pubblico Pugliese e cross-posting anche sulle pagine di bonculture, FIRSTonline, Icon Radio, Il Megafono Dei RealiSiti, ilikepuglia, la Repubblica - Bari, LeccePrima.it, PiiiL Cultura Puglia, Puglia 365, Puglia Events, quiSalento.it, Quotidi ano l'Attacco, TELEBARI e Radio Doppio Zero, Fondazione Nuovo Teatro Verdi e WebTvPuglia.

Tutte le info: www.teatropubblicopugliese.it