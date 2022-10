Tumore al seno, "Prevenzione, cura e benessere"

Anche il Comune di Triggiano su inziativa del Centro Donna ha aderito alla campagna internazionale #ottobrerosa; con l'obiettivo di informare le donne sui fattori protettivi e sugli strumenti migliori per contrastare questa patologia.

il 22 ottobre nella sala mostre del Palazzo comunale si terrà la Conferenza

"Tumore al Seno" Prevenzione, Cura e Benessede della Donna.



A seguire in piazza V. Veneto ci sarà l'installazione, di una panchina rosa. Un segno per mantenere alta l’attenzione dell’intera cittadinanza nella prevenzione e nella lotta del tumore al seno, un gesto per ricordare e sostenere, proprio durante il cosiddetto “Ottobre rosa”, la battaglia di quante combattono quotidianamente con e contro la malattia