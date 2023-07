Tutta l'Amourgia che c'e'. Esploratori in tenda

ESSERE TERRA in collaborazione con Agriturismo Fariello a Quasano organizza il 21 luglio un evento dedicato alle famiglie che vogliano sperimentare la straordinaria emozione di dormire nel bosco: dalle ore 18.00 di venerdì 21 luglio alle ore 10.00 di sabato 22 luglio, i boschi di Quasano si trasformeranno in un luogo magico dove vivere un’esperienza avventurosa a stretto contatto con la natura selvatica.



A partire dalle ore 18.00, monteremo le tende presso l’Agriturismo Fariello e dopo la cena in agriturismo, passeggeremo nel bosco.



E’ necessario portare la propria tenda, sacco a pelo o coperte, materassino, torcia, acqua. Attività per famiglie e bambini a partire dai 5 anni.



Possibilità diverse di fruizione.



Cena+ escursione notturna+ pernottamento (32 euro adulti; 22 euro bambini)



Cena+ escursione notturna (28 euro adulti; 18 euro bambini)





Colazione facoltativa in agriturismo 3 euro





Per informazioni





essereterra@agorambiente.it