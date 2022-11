A Locorotondo in scena la rappresentazione teatrale “Una panchina per due” nella settimana contro la violenza sulla donna

Indirizzo non disponibile

All’interno del cartellone di appuntamenti previsto per la settimana contro la violenza sulla donna, che fa da cornice alla giornata internazionale che si celebrerà il prossimo 25 novembre, si svolgerà domenica 27 novembre alle ore 19 (presso il Teatro Comunale di Locorotondo) la rappresentazione teatrale “Una panchina per due”.

L’evento, promosso dall’associazione “Fuori Tempo” con il sostegno dall’Amministrazione comunale di Locorotondo – Assessorato alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità – Assessorato alla Cultura, degli studenti dell’istituto scolastico Marconi-Oliva e del Centro Antiviolenza “Andromeda”, “nasce dall’esigenza – precisa l’assessore alle Politiche Sociali Paolo Giacovelli – di raccontare ancora una volta quanto siano enormi le risorse delle donne e quanto il loro coraggio e la loro forza innata le redano in grado di rialzarsi e rinascere dopo aver attraversato innumerevoli difficoltà. Per questo – prosegue l’assessore – abbiamo inteso come Amministrazione sostenere, anche quest’anno, tutti gli eventi dedicati alla settimana della violenza contro la donna”.

L’apertura delle porte è prevista per le ore 19: sipario alle ore 19.30.

L’ingresso è gratuito e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.