Alla Feltrinelli di Bari fa tappa “Una pioggia di stelle tour” con Ivana Ferriol e Rudy Pesenti

La passione per la letteratura e l’impegno sociale si fondono in un evento straordinario che avrà luogo il 14 febbraio, giorno di San Valentino dedicato alla celebrazione dell’amore, alle 18, nella Feltrinelli di Bari. Il tour “UNA PIOGGIA DI STELLE” di Ivana Ferriol, autrice di "Petricore" e di Rudy Pesenti, autore de "Il Respiro delle Stelle", dopo numerose date in giro per l’Italia, farà tappa nel capoluogo pugliese. Anna Giada Altomare, editrice di AnotherCoffeeStories, presenterà i due autori che condivideranno le loro opere e affronteranno un tema cruciale: la violenza sulle donne. Sarà un momento in cui si parlerà di tutto ciò che non è amore e si finge tale, ben diverso e lontano dall’amore vero. In un momento in cui la sensibilizzazione su questo tema è fondamentale, Ferriol e Pesenti porteranno le loro prospettive con delicatezza artistica; accompagnati dall’editrice, gli autori guideranno una discussione sulle molteplici sfaccettature della violenza sulle donne, condividendo visioni e riflessioni tratte dalle loro opere letterarie e dalle loro esperienze personali. L'evento rappresenta un'opportunità unica per la comunità di Bari di riflettere, apprendere e unirsi nel combattere la violenza di genere. Invitiamo calorosamente gli amanti della letteratura e gli attivisti sociali a partecipare a questa serata speciale, che sarà un omaggio alla potenza della parola e alla necessità di un cambiamento positivo nella società.