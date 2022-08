Res Extensa, ingressi a spettacoli, masterclass e percorsi gratuiti "Unite gli estremi"

Prosegue il progetto della compagnia ResExtensa “Unite gli Estremi e Troverete il Vero Centro”, primo classificato per il bando del Comune di Bari, “Le Due Bari”, per sostenere la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche del territorio comunale. Un interessante percorso culturale dal 5 agosto al 2 novembre per le periferie del capoluogo pugliese che si articola in spettacoli, letture, laboratori, incontri esperienziali. Unite gli Estremi e Troverete il Vero Centro coinvolge non solo eccellenze della danza, della prosa, delle arti da strada e circensi, ma anche importanti strutture a sfondo sociale del territorio – non solo per essere fruitori delle attività, ma piuttosto parte attiva nella creazione di bellezza, per tutti.

Gli spettacoli riprendono il 17 agosto a San Girolamo nella scuola Duse (ore 21) con “Vertigine #2 Da Dante a Pasolini”, a cura di Trifone Gargano ed Elisa Barucchieri, una conferenza spettacolo, parallelismo tra l’immensità della Comedia dantesca e la fascinazione che Pier Paolo Pasolini nutriva per il Sommo Poeta, a tal punto che si era riproposto di scrivere la sua Divina Mimesis, la sua riscrittura e rielaborazione più attuale. In replica il 22 agosto ad Antilia nel parco comunale Loseto (ore 21), il 30 agosto al teatro Abeliano (via Padre Massimiliano Kolbe, ore 21) e il 31 agosto 2022 nella sede della cooperativa GEA (via Pier Paolo Pasolini 5, ore 18).

Si continua con “Antilia in Cabaret”: un viaggio tra giocoleria , acrobazie aeree, equilibrismo e clown che porterà il pubblico di tutte l’età in un mondo onirico dove tutto è possibile. In questo cabaret gli Antiliani Silvia Martini, Selvaggia Mezzapesa, Mario Levis e Giulio Lanzafame porteranno il pubblico nel loro universo chiamato Antilia : un circo a cielo aperto per sorridere e sognare sotto le stelle. Lo spettacolo va in scena il 21 e 23 agosto nel parco comunale di Loseto, ore 21, il 22 agosto esibizione on the road al quartiere libertà, ore 18:30, il 24 agosto nella iazzetta Eleonora di San Pio, ore 18:30. Per chi ama le commedie brillanti all’italiana è da non perdere “Coppia Aperta Quasi Spalancata” di Artemisia Teatro, che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli degli anni 80, con ironia, scambi di battute ed esilaranti equivoci. In programma il 26 agosto al Waterfront di San Girolamo (lungomare IX Maggio, ore 21). Spazio, poi al FreshShow7.0 dedicato vari stili di danza urbana, come insegna la Fresh Family Academy: 25 agosto con Silvia Bevilacqua (Waterfront di San Girolamo - Lungo Mare IX Maggio, 20), Fire Show di Giuseppe Dely De Marzo, Yin &Yang sempre il 25 e 27 agosto al Waterfront di San Girolamo (Lungomare IX Maggio, ore 21).

Al Waterfront di San Girolamo il 26 agosto va in scena “Lay Bare” di Esenco Dance Movement, con Antonella Albanese e Cassandra Bianco, un produzione ResExtensa Dance Company (ore 20). Lay Bare è un viaggio che permette di scavare in profondità, spogliandosi di quel sovraccarico emotivo e materiale che riveste il corpo e nasconde l’essenza più intima. Il giorno dopo, il 27 agosto, ResExtensa Dance Company è Waterfront di San Girolamo (ore 20) con un altro spettacolo: “Non tutti sanno che…” un racconto, un viaggio, una scoperta, che porta a visitare i meandri complessi, colorati e inaspettati della creazione artistica. In replica il 31 agosto nella sede della cooperativa Gea (via Pier Paolo Pasolini 5, Bari ore 18).