Unlimited con la voce esclusiva di Marinella Milella & co.

Dopo il successo di sabato 28 maggio, a grande richiesta si ripete la performance della Voice MARINELLA MILELLA SUPER STAR.



Nello scenario dello splendido centro storico nella città di Conversano, alla sala E20.com in via Porta Antica della Città, 19; la straordianria "Voice Pugliese" ci farà sognare con le sue migliori performance di vocalist, sui più bei brani della musica leggera internazionale, nella cornice della storia, eleganza e raffinatezza del connubbio cantante-location.



Apertura reception ore 21,00

Inizio spettacolo ore 21,30



Rigorosa la prenotazione per i posti limitati.



Sarà offerta ai presenti una degustazione di 1 tagliere con 9 specialità IGP nazionali senza lattosio e 2 di formaggi di cui 1 al tartufo umbro con calice di vini o bevanda a scelta, oltre tutti i servizi alla carta con finale a mezzanotte cornetteria appena sfornata.



Per informazioni, dettagli, prezzi e prenotazioni infoline: 3463860010