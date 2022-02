'Gli Artisti in una Veglia per la Pace', sul sagrato chiesa di San Ferdinando con il Coro del Faro

“Gli Artisti in una Veglia per la Pace" mercoledì delle Ceneri 2 Marzo, ore 19:30, sul sagrato della chiesa di San Ferdinando, in via Sparano Bari, con il Coro del Faro. Direttore m° PAOLO LEPORE Con la partecipazione di:

ANTONIO STORNAIOLO

NICOLA PIGNATARO

ELISA BARUCCHIERI

STEFANIA DIPIERRO

DANTE MARMONE

TIZIANA SCHIAVARELLI

LEO LESTINGI

MIMMO IANNONE

VITO SIGNORILE

TERESA LUDOVICO

ALINA LICCIONE

TIZIANA PORTOGHESE

FRANCESCO PALAZZO

MICHELE CAMPOBASSO

ALEX MILELLA

FRANCESCO CINQUEPALMI

MIMMO CAMPANALE

EGF SERVICE

La cittadinanza è invitata a partecipare con una candela in segno di pace.