Guantanamera atto II al Riviera 2.0 con Brasilian and fire show

Come ogni venerdì, torna il ''Rivierdì''



Dopo il grande succeso del primo atto, torniamo a grande richiesta con 𝗚𝗨𝗔𝗡𝗧𝗔𝗡𝗔𝗠𝗘𝗥𝗔 (2nd act) con un 𝗕𝗥𝗔𝗭𝗜𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗦𝗛𝗢𝗪 𝗘𝗦𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗢!



Questa volta, ci spostiamo in America Meridionale, più precisamente nella calda terra di Rio De Janerio!



Pronti ad immergervi nella tipica atmosfera brasileira?

____________________________________________

❗ Noi abbiamo tutto: mare con un panorama mozzafiato, drink, aperitivi e tanta musica per divertirsi... ora manchi solo tu!



✅𝗜𝗡𝗚𝗥𝗘𝗦𝗦𝗢 𝗟𝗜𝗕𝗘𝗥𝗢 (senza obbligo di consumazione)



🌊 𝗜𝗟 𝗣𝗥𝗘-𝗦𝗘𝗥𝗔𝗧𝗔 𝗦𝗨𝗟 𝗟𝗨𝗡𝗚𝗢𝗠𝗔𝗥𝗘 𝗗𝗜 𝗕𝗔𝗥𝗜



📆 𝗩𝗘𝗡𝗘𝗥𝗗ì 𝟯𝟭 𝗟𝗨𝗚𝗟𝗜𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟬



🕧 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 𝗛𝟮𝟮



💿𝗜𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗢𝗟𝗟𝗘



• OUR RESIDENT - DJ David De Palma



𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘 𝗚𝗨𝗘𝗦𝗧𝗦 - 𝗕𝗥𝗔𝗭𝗜𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗦𝗛𝗢𝗪 𝗰𝗼𝗻 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗳𝘂𝗼𝗰𝗼!

____________________________________________

𝗙𝗢𝗥𝗠𝗨𝗟𝗔 𝗔𝗣𝗘𝗥𝗜𝗧𝗜𝗩𝗢 ti proponiamo:



SILVER € 10.00

GOLD € 13.00

LUXURY € 15.00

____________________________________________

𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗔𝗟𝗘 𝗩𝗜𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢 𝗕𝗔𝗥𝗖𝗘𝗟𝗟𝗢𝗡𝗔

Ai clienti che prenoteranno 𝗹'𝗮𝗽𝗲𝗿𝗶𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗟𝘂𝘅𝘂𝗿𝘆, entro le ore 13.00 di Venerdi 31 Luglio, sarà consegnato un tagliando per 𝗹'𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮!



-------------------------------------------------------------------------

𝗔𝗥𝗧 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗢𝗥 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗚𝗘𝗥 - Gianluca Bottalico

𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗢𝗥𝗘𝗗 𝗕𝗬 - Riviera 2.0 - GF Creative Art Event A.C.

____________________________________________

Gli appuntamenti in programmazione per l'estate 2020 sono:



🍸 IL VENERDÌ DEL RIVIERA🍸

L' appuntamento fisso del fine settimana, con tutte le hit del momento e la migliore musica per accompagnare i vostri aperitivi sul mare.

____________________________________________

𝗗𝗜𝗥𝗘𝗧𝗧𝗜𝗩𝗘 𝗗𝗜𝗦𝗧𝗔𝗡𝗭𝗜𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗𝟭𝟵 - Vi ricordiamo l'utilizzo della mascherina, ove non fosse possibile, mantenere la distanza di sicurezza di 1mt se si sosta nei pressi del nostro locale.

____________________________________________

ℹ️ - 𝗟𝗼 𝘀𝗮𝗽𝗲𝘃𝗶 𝗰𝗵𝗲?

Al RIVIERA 2.0, è possibile organizzare eventi, compleanni e banchetti con formule e pacchetti fatti su misura per i nostri clienti.