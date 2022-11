Verso Sud, A Corato “Tre Danze” di Tanzi, Gaeta e Bovino

Sabato 12 novembre nuovo appuntamento per “Corpo espanso”, la sezione dedicata alla danza contemporanea di “Verso Sud – ecosistema culturale” il festival multidisciplinare curato dall’APS Lavorare stanca.

A partire dalle ore 16.00 alle ore 20.00, negli spazi della Masseria Cimadomo in S.p. 19, km 10,200 a Corato (BA) Maristella Tanzi, Alessandra Gaeta e Francesca Bovino si esibiranno in “Tre danze”.

“Tre danze” è l’incontro di tre coreografe pugliesi e si muove sulla messa in opera e in relazione di tre diversi lavori coreografici personali, “15+5” di e con Maristella Tanzi, “TRACCE di Tracce d’acqua” di e con Alessandra Gaeta e “What have you dreamed of?” di Francesca Bovino, con Bovino e Mazzetta.

Emerge nella condivisione una nuova scrittura, che si stratifica e costruisce nello sguardo

dell’osservatore, riflettendo l’intreccio di ‘singolare/plurale’.

“Tre danze” è al contempo un happening, un invito in tre tempi presso gli spazi della Masseria Cimadomo di Corato a partire dalle 16.00 del sabato pomeriggio.

Programma:

Prima danza ore 16.00: passeggiata guidata nella natura della Murgia attigua alla Masseria.

Seconda danza ore 17.00: convivio.

Terza danza ore 18.00: presentazione del lavoro coreografico “Tre danze”.

Ingresso libero con prenotazione qui https://forms.gle/ UqTEsLKvWrnDThDW9

Informazioni per telefono al numero 3884643132 o via whatsapp con link: https://wa.me/message/ FIS6KRCRPQCLH1

Aperitivo con degustazione vini e prodotti locali opzionale a 15 euro

Maristella Tanzi (QuaLiBò), Alessandra Gaeta (Factor Hill) e Francesca Bovino (Bachi da Setola) sono danzatrici, dance makers e curators pugliesi. Tre differenti personalità artistiche i cui percorsi si sono però incrociati più volte: negli anni, hanno condiviso esperienze, pratiche, visioni, progetti e addirittura un appartamento in via Corfù 1, nel quartiere Madonnella a Bari..

“Verso Sud” è un progetto di arte pubblica e arti performative curato dall’APS Lavorare stanca. Nato nel 2015 nella Murgia del nord barese con epicentro a Corato, “Verso Sud” cerca la costruzione di nuovi orizzonti relazionali e sociali attraverso la contaminazione e l'unione di linguaggi artistici differenti (poesia, letteratura, musica, teatro, arte pubblica, installazioni e altro) attraverso attività performative site specific, azioni di arte pubblica e progetti educativi multidisciplinari. Obiettivo di “Verso Sud” è la costruzione di un ecosistema culturale fatto di persone, organizzazioni, luoghi e progetti.

L'associazione di promozione sociale Lavorare Stanca è attiva in Puglia dal 2015 e quest'anno è stata ammessa dal Ministero della Cultura al Fondo Unico per lo Spettacolo 2022-2024 come progetto multidisciplinare. Il progetto è sostenuto anche da Regione Puglia, Comune di Corato e Comune di Ruvo di Puglia e gode del patrocinio di Rai Puglia.