Dal 25 gennaio all’11 febbraio (escluso sabato e domenica) a Bariblu i saldi sono più ricchi che mai con il concorso a premi Vinci, Rivinci e Stravinci!, il gioco che premia tre volte.

Il concorso si sviluppa secondo tre modalità differenti, in galleria e online.

La prima fase prevede un instant win nel centro commerciale.

Nei giorni feriali compresi tra il 25 gennaio e 11 febbraio, a fronte di una spesa minima di 20 Euro effettuata durante il periodo dell’attività, tutti i clienti potranno richiedere i biglietti da grattare per scoprire il loro premio. In palio 280 buoni shopping del valore di 10 Euro cadauno. Ma il gioco continua online. Su tutti i biglietti non vincenti sarà presente un codice da inserire sul mini sito presente su www.bariblu.com; gli utenti, registrando i loro biglietti, potranno accedere all’instant win on line e vincere uno degli ulteriori 280 buoni shopping da 10 Euro da ritirare in galleria oppure altri biglietti per tentare la fortuna al Centro. Ma per tutti i partecipanti all’iniziativa è previsto un ulteriore super premio: gli iscritti potranno registrarsi all’estrazione finale del Super Premio di 1.000,00 Euro.

Tutti i buoni saranno spendibili all’interno dei negozi aderenti all’iniziativa.

Distribuzione dei biglietti instant win: dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 20:00

Instant win on line: dalle 12.00 del 25 gennaio alle 18:00 dell’11 febbraio

Estrazione finale: Entro il 28 febbraio.

Montepremi complessivo: 6.600,00 Euro (IVA inclusa), Aut. Min. Rich.

Info e regolamento completo disponibili su: www.bariblu.com