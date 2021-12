Vinili alla vigilia, senza panzerotti

I panzerotti sono pesanti la sera della Vigilia dell'Immacolata!

E per questo non li faremo, ma abbiamo taaaanto altro. Il tuo martedì 7 dicembre non sarà come gli altri anni!



Scegli ciò che più ami o non hai mai provato dal nostro menù alla carta o lasciati tentare dalla promo dedicata a 20 euro!

Entrée come antipasto, primo o secondo a scelta dal menù, calice di vino abbinato e coperto incluso a 20 euro!



In accompagnamento selezione anni '70-'80-'90 e dj set LIVE con veri vinili e la maestra di Joe Hammer!



60 posti disponibili nel pieno rispetto delle normative.

Prenota il tuo tavolo telefonicamente allo 0808806355 o sul nostro sito tinyurl.com/h3njk6yc



