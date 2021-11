Con Vinokilo, il vintage festival più sostenibile d’Europa, parte la nuova stagione di Officina degli Esordi

Al via la nuova stagione di Officina degli Esordi, il laboratorio del Comune di Bari gestito da Bass Culture Srl come capofila, che riparte con una fitta programmazione di eventi che spaziano tra presentazioni, musica, convegni, clubbing, vintage festival e tanto altro ancora. Dopo il suo “esordio” nel 2013, il laboratorio urbano di Bari mira a divenire adesso un centro interattivo di respiro europeo, con proposte flessibili e culturali incentrate soprattutto sulla trasversalità dei linguaggi e sull’integrazione culturale. L’hub ragiona oggi in un’ottica di potenziamento delle attività e degli eventi proposti, arricchendo così una programmazione quanto mai intensa e lungimirante, puntando anche allo sviluppo di progettualità condivise più ampie.

Il collaudato metodo di gestione collettivo basato sulla collaborazione ed il coinvolgimento attivo delle stesse realtà ospitate continua ad essere il motore di questo intenso processo di co-gestione dell’ex autosilo che ha consentito di sviluppare un’economia interna virtuosa.

La capacità di Officina degli Esordi di intercettare i bisogni di un target sempre più variegato di persone, infatti, ha permesso di creare una vera e propria comunità in continua crescita intorno a quello che potremmo definire l’ecosistema creativo di Bari, al confine fra il quartiere Murattiano e il Libertà. Dall’intensificazione dei rapporti con le partnership stabili che coabitano lo spazio, come Distretto Produttivo Puglia Creativa, Eskape Music, Radici Future, Spine Bookstore, si è passati anche a rafforzare le nuove collaborazioni, come CIAI Onlus, Node, l’Accademia di Belle Arti di Bari che ha scelto l’Officina come sede per lo svolgimento delle sue lezioni.

Si parte con Vinokilo (dal 24 al 28 novembre), il vintage festival più sostenibile d’Europa, un iconico format caratterizzato da eventi collaterali come dj set, talk e tasting enogastronomici, con lo scopo di proporre un’esperienza che superi i confini dello shopping al chilo per unire entertainment ed edutainment all’insegna della condivisione e della consapevolezza sociale; Il 24 novembre, come da tradizione, l’Officina ospita l’evento conclusivo del Festival letterario Pagine di Russia, organizzato dalla Stilo Editrice e dalla Cattedra di Lingua e cultura russa del Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e culture comparate dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. L’intento è quello di osservare la cultura russo-sovietica attraverso la percezione che di essa hanno le culture ‘occidentali’. Il 3 dicembre Officina degli Esordi ospita “Public Art on a human scale”, una conferenza sulla street art e il territorio a cura di Pigment Workroom. Un’occasione per analizzare strumenti e buone pratiche a livello istituzionale e artistico, con la partecipazione dei protagonisti e l’inclusione del mondo imprenditoriale rappresentato dal Distretto Produttivo Puglia Creativa. Il 29 dicembre ritorna il tanto atteso concorso multidisciplinare di Marte Live, aperto ai giovani talenti artistici (per le iscrizioni www.martelive.it).

Spazio anche alle iniziative con e per i piccoli. Il 21 novembre in programma una mattinata all’insegna dei libri all’interno dell’iniziativa nazionale #ioleggoperché, a cura di Spine Bookstore, per incentivare la costituzione di biblioteche scolastiche; nella stessa giornata un momento di festa e musica per grandi e piccini, organizzato dalla Bimbintin Onlus, per la Giornata Mondiale della Prematurità; il 4 dicembre un momento di confronto tra operatori nel settore dell’educazione della prima infanzia con una tavola rotonda dal titolo “La qualità del sistema integrato 0-6”, organizzato dal Gruppo Territoriale Nidi e Infanzia Puglia con il Comune di Bari.

La zona del bar, ora chiamata Ode Upgarden, è affidata a Gardo srl che sta promuovendo una ricca programmazione fissa settimanale di serate erasmus (lunedì), serate LGBTQI+ (giovedì), di clubbing (venerdì), live music (sabato). Il punto ristoro è una zona free internet ed è aperto al pubblico (con ingresso diretto da via Trevisani) dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 23:00.

Queste sono solo alcune delle iniziative promosse dall’Officina degli Esordi che vanta un calendario condiviso in costante aggiornamento e che punta a proporre un cartellone per tutte le età.