Arriva l'8ª edizione del Vintage Market con laboratori, mostre, musica e degustazioni

Amanti del Vintage torna l'evento più atteso dell'anno! L'8ª edizione del Vintage Market sta per arrivare, e sarà epica!

Data: 2 - 3 Dicembre

Orari: 10:00 - 21:00 (Entrambi i giorni)

Luogo: Padiglione 20, Fiera del Levante

Ticket: Solo 2 euro per un mondo di meraviglie vintage e non solo!

Torna a vivere l'atmosfera retrò, circondati da più di 130 espositori, con una vasta gamma di incredibili tesori vintage! Dalla moda d'epoca agli accessori unici, dall'artigianato creativo al modernariato, dai vinili alle illustrazioni, troverai tutto ciò che hai sempre desiderato e molto di più!

Ma non è tutto! Questa edizione sarà ancor più speciale, con un tocco natalizio in più!

Non perdere RKO Radio, con le tue canzoni vintage preferite che ti accompagneranno durante tutto l'evento!

Inoltre, ci saranno:

Laboratori creativi per i tuoi progetti fai-da-te

Una mostra di bici d'epoca

Talk interessanti sulla cultura vintage

Area food con deliziosi sapori

Un evento pet friendly, perché anche i nostri amici a quattro zampe amano il vintage!

E un sottofondo musicale vintage che renderà l'atmosfera ancora più magica!

Non perdere l'opportunità di immergerti nell'incanto del passato e iniziare le tue festività con uno stile unico!

Condividi questo evento con i tuoi amici e familiari e preparati per un viaggio indimenticabile nel mondo del Vintage! Non vediamo l'ora di vederti lì!

Laboratori

Anche quest'anno, in occasione dell'ottava edizione del Vintage Market Bari, si organizzano speciali laboratori creativi per i più piccoli!

Laboratori di Riciclo Creativo a cura di Scartoff per bambini dai 4 anni in su:

Realizzeremo insieme, partendo dai materiali di recupero, due manufatti da portare a casa e condividere con la famiglia. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contatta Scartoff al 3274613423 o scrivi a scartoffbarletta@gmail.com.

Laboratori Creativi a cura di De Summa Pompea (Pea.dè) e Francesca Lisi (LeGallineaPois):

Anche i laboratori a cura di Pompea e Francesca sono aperti a bambini dai 4 anni in su. Costruiremo e dipingeremo insieme, partendo dai materiali di riuso, un soldatino di Natale per custodire i nostri regali e una busta da cucire con ago e filo e decorare, nella quale mettere le letterine per Babbo Natale. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contatta Pompea al 3204822783 e Francesca al 340 872 9337.

Spettacolo Room to Play: Lo spettacolo, allegro e divertente, permette di scoprire il vero senso del Natale, la gioia di stare insieme, anche per una storia che si scopre avvincente e ricca di meraviglie.

A cura di Carmen de Pinto e Francesco Sguera.

Per ulteriori informazioni https://www.facebook.com/vintagemarketbari

Appuntamento il 2-3 dicembre presso la Fiera del Levante, Padiglione 20 per un weekend indimenticabile!