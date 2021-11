Vintage music e retrò fashion

Vintage music & retrò fashion. L'eleganza vi ospita nella sua nuova casa.

Venerdì 26 novembre un viaggio nello stile e nel fashion retrò dagli anni '40 in poi, al ritmo incalzante di un dj set LIVE con veri vinili ed il brio di bollicine in vino e sorrisi in volto.

Vinaccia IN CORTE ospita le modelle di Gallery - Art & Vintage in un defilé retro che saprà diventare un'esperienza unica ed imperdibile.



'Goditi l'atmosfera e lasciati coccolare dalle prelibatezze dalla cucina di Panacea'.

Sarà un'occasione informale e speciale.



Organizzato da Music Village Group, Canta & Sogna, Impara l'arte.



Info chiamando al 3933622675. Solo 40 posti ancora disponibili!



