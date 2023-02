Vinyl Carnival all'Officina degli Esordi di Bari, market di vinili e artigianato, attività per le famiglie e angolo ascolto vinili/dj set

Officina degli Esordi e Discordia presentano "Vinyl Carnival", una imperdibile due giorni carnevalesca dedicata agli amanti del disco in vinile. L'appuntamento è fissato per sabato 18 e domenica 19 febbraio dalle ore 10 alle 21 (orario continuato), all'interno degli spazi dell’Officina degli Esordi in via F. Crispi 5 a Bari.

La due giorni offre un reale momento di scambio in cui condividere la passione per la musica, acquistare, vendere o scambiare cd, dvd, riviste, locandine, gadget e memorabilia musicali.

Oltre al market di vinili ci saranno anche stand di artigianato, intrattenimento per adulti, laboratori per i più piccoli e un angolo di ascolto vinili/dj set, dove gli espositori potranno far sentire i propri dischi ai visitatori, e dove eventuali appassionati potranno proporre dei brevi set da ascolto (su prenotazione a comunicazione@ officinadegliesordi.it).

Un ricco parterre di standisti selezionati, provenienti da diverse città d’Italia saranno pronti a soddisfare gli ascoltatori e collezionisti di qualsiasi genere musicale: pop e rock anni 60/70 con particolare attenzione al progressive inglese ed italiano, la new wave, il punk e il post punk, l'hard rock ed il metal, ma anche la classica, il blues ed il jazz, il reggae e la black music. Non mancheranno le sonorità più moderne dell'elettronica sia essa house, minimal, tecno o disco e le novità discografiche appena uscite.

La struttura dell’Officina degli Esordi gode di una convenzione con l’autosilo Quick San Francesco in via Trevisani 54, aperto 24h su 24h che garantisce uno sconto del 50% sull’intera permanenza; all'esterno e all'interno struttura sono presenti zone di parcheggio bici non custodite, gratuite ed utilizzabili da tutti; free wi-fi in tutte le aree; bar e punto ristoro sempre aperti.

VINYL CARNIVAL

Sabato 18 e Domenica 19 febbraio 2023

ore 10 - 21 (orario continuato)

Officina degli Esordi - Bari

Ingresso gratutito

Infoline +39 393 9639865