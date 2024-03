A Noicattaro la visita agli altari della reposizione e la processioni dei crociferi

Tra fuoco e riti della tradizione al via il 28 marzo, nel Giovedì Santo, i riti della Settimana Santa a Noicattaro. Un appuntamento tanto atteso nel borgo della provincia barese, che inaugura le iniziative sacre organizzate dalla Parrocchia di Santa Maria della Pace di Noicattaro e dai Padri Agostiniani, con il supporto della Wonderland Eventi per la comunicazione e il patrocinio del Comune di Noicattaro.

Il falò del triduo pasquale e il corteo delle sette chiese

Come ogni anno, il Giovedì Santo si rinnova la tradizione della visita agli altari della reposizione nelle sette chiese della città -Chiesa Madre, Chiesa del Carmine, Chiesa del Soccorso, Chiesa della Lama, Chiesa dell'Immacolata, Chiesa dell'Annunziata e Chiesa dei Cappuccini - in cui vengono conservate le ostie consacrate. Fedeli e cittadini si riuniscono poi davanti al grande falò della Chiesa della Lama, che viene acceso alle 20 nel piazzale antistante l’edificio, per poi rimanere attivo per tutto il Triduo pasquale.

Alle 20.30 si muove poi la la processione dei ‘crociferi’, i fedeli con saio e volto coperto: portano per le strade della città la croce di Gesù fino agli altari allestiti nelle chiese, per poi fare ritorno alla Chiesa della Lama.

A questa processione si affianca il corteo cittadino guidato dal sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato, con i componenti dell’amministrazione comunale, dalla Confraternita del Santissimo Sacramento e da don Vito, sacerdote della Parrocchia Santa Maria della Pace.

Piano parcheggi

Vista la grande affluenza di pubblico, anche da altri comuni pugliesi, e i divieti di transito e sosta nelle strade interessate dai riti della Settimana Santa Nojana, da giovedì 28 marzo saranno attive le cinque aree parcheggio, ubicate in via Capurso, via Mazzini, via Desimini, via Amendola e in via Cadorna (area Ferrovie del Sud Est).

La posizione dei parcheggi è disponibile anche su Google Maps al seguente link: www.google.com/maps/d/u/0/ edit?mid= 1a8eCKwDL7UcGbEH7lmK0HhB5- VLUfSI&usp=sharing

I riti della Settimana Santa sono ad accesso libero e senza prenotazione. Per info si può scrivere al numero WhatsApp di Wonderland eventi 393 729 52 98 o visitare le pagine Wonderland Eventi di Facebook (@wonderlandeventibypirulli) e Instagram (@_wonderland_eventi_).