Visita guidata 'Bari e il suo sottosuolo' il 6 agosto alla scoperta delle meraviglie nascoste della civiltà romana, bizantina e normanna. Si visiterà il succorpo paleocristiano del V sec D.C, ancora un MONASTERO BIZANTINO DEDICATO A SAN NICOLA DEL X SEC D. C., il CASTELLO SVEVO (dall'esterno), e un reperto a cielo aperto .La partenza è prevista per le ore 18,30 da PIAZZA ODEGITRIA , per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355