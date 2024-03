Visite guidate alla scoperta dei tesori di Bari vecchia tra archi, percorsi sotterranei e tracce di antiche civiltà

Venerdì 8 marzo Visita guidata con itinerario delle 'donne' che hanno fatto la storia della città vecchia: si ammirerà la 'La Porta Bannere , La Pizzellare , La Vammare , La Regine , Nerine De Le Ndrame' e altri posti dove le donne hanno lasciato un segno indelebile. A termine presso il panificio Santa Teresa sarà offerta una focaccina alle donne presenti. Partenza ore 18,30 da piazza Odegitria-Cattedrale.

Sabato 9 marzo visita guidata con itinerario degli Archi di Bari vecchia. Si vedranno gli archi che hanno fatto la storia degli città come 'U Uarche De L Neve ,U Uarche De La Masciare , De Le Varcheceddare, De Donna Fiffi', U Uarche Jinde O Uarche, Du Spirete Sande, U Buche, De Le Ziazie, E De La Meraviglie'. Durante la passeggiata saranno narrate storie e leggende e al a termine ci sarà una degustazione alla barese. La prarteza è prevista per le 18.30 da Piazza Cattedrale Odegitria.

Domenica 10 marzo visita guidata alla scoperta della Bari romana, bizantina e normanna, si ammireranno inoltre il Monastero bizantino del X SC. d. C., la cappella bizantina del X sec d. C. in Palazzo Simi e ancora il bellissimo Castello Svevo. La partenza è prevista per le ore 10.30 da piazza Cattedrale - Odegitria.

Per Prenotazioni contattare Acli Dalfino Tel. 080 5210355