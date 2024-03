Visite guidate tra palazzi storici e percorsi sotterranei alla scoperta di una Bari inedita

Sabato 16 marzo visita guidata ai palazzi storici e nobili di Bari vecchia come palazzi "Efferem , Dei Marchesi Di Montrone, Macario, Casamassimi, Messeni Nemagna, Diana, Gironda, Verrone, Carducci, Tanzi, Zizzi, Zeuli E La Zona Veneziana". La partenza è prevista per le ore 18,30 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE. Al termine ci sarà una degustazione alla barese. Per informazioni e prenotazioni contattare Acli-Dalfino al Tel. 080 5210355

Domenica 17 marzo ci sarà la visita guidata con itinerario Bari sotterranea " Bari sottosuolo" alla scoperta della Bari romana, bizantina e normanna, si ammireranno inoltre il Monastero bizantino del X SC. d. C., la cappella bizantina del X sec d. C. e ancora il bellissimo Castello Svevo. La partenza è prevista per le ore 10.30 da piazza Cattedrale, per prenotazioni Acli-Dalfino Tel. 080 5210355.