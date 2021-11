Visite guidate per Bari organizzate dal Circolo Acli-Dalfino

Prezzo non disponibile

Sabato 4 dicembre visita guidata alle EDICOLE VOTIVE DI BARI VECCHIA: sarà possibile ammirare il bellissimo patrimonio Edicolare e Votivo composto da circa 240 Edicole sparse nella città vecchia, affreschi, pitture, bassorilievi di notevole pregio artistico, storico e religioso. Durante la passeggiata saranno narrate storie e leggende legate al culto e alla pietà popolare.

La partenza è prevista per le ore 18,00 da piazza CATTEDRALE.

PER PRENOTAZIONI ACLI DALFINO TEL 0805210355

Domenica 5 dicembre visita guidata con itinerario SOTTERRANEO E LA VIA BIZANTINA: "Vedrete la BARI ROMANA, BIZANTINA, Visita al Succorpo PALIOCRISTIANO DELLA CATTEDRALE, alla bellissima cappella BIZANTINA DEL X Sec IN PALAZZO SIMI, e IL MONASTERO DEI MONCI GRECI DI SAN NICOLA, il CASTELLO SVEVO (dall'esterno). La partenza è prevista per le ore 10,30 da piazza CATTEDRALE.

Per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355.

Obbligo di GREEN PASS