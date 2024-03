Settimana Santa: visita guidata tra le Chiese di Bari vecchia e itinerario della 'Passione di Cristo'

Giovedì 28 marzo in occasione dei 'Sepolcri' il circolo Acli Dalfino organizza una visita guidata alle Chiese di Bari vecchia per adornate in occasione del giovedì Santo. Durante la visita saranno narrate le tradizioni legate alla settimana Santa, la devozione popolare del periodo pasquale quindi dai piatti alle lampade votive fino alla famosa processione dei misteri. La partenza è alle ore 19,00 da piazza Odegitria. Per le prenotazioni rivolgersi ad Acli Dalfino 080 5210355. La visita guidata è un invito alla conoscenza e alla riflessione.

Venerdì 29 marzo visita guidata con itinerario della 'Passione di Cristo': sarà possibile vedere le edicole della Passione sparse nella città vecchia e durante il percorso saranno letti brani in dialetto barese che riguardano questo particolare periodo di devozione. La partenza è prevista per le ore 18,00 da piazza Odegitria. Per prenotazioni rivolgeri ad Acli Dalfino Tel. 080 5210355