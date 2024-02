Turismo esperienziale e di living history a Gravina in Puglia

Appuntamento con un nuovo modo di fare turismo per conoscere le bellezze gravinesi.

In occasione delle domeniche della cultura, Epli Puglia e Calcarea aps, in collaborazione con Teatro in Attico e l’Associazione Corte Storico “G. di Montfort” propongono un evento di turismo esperienziale e di living history: una visita guidata con attori figuranti che indosseranno vestiti d’epoca e che accoglieranno i visitatori presso la chiesa di Santa Maria del Suffragio, popolarmente detta del Purgatorio. I turisti saranno accompagnati in un viaggio nella storia, all’interno di luoghi simbolo dell’identità cittadina. Si comincia con l’incontro con Papa Benedetto XIII e i domenicani, e si prosegue poi presso il Museo Fondazione Pomarici-Santomasi, dove sarà il barone Ettore a fare gli onori di casa.

Appuntamento domenica 25 febbraio alle ore 10,30 e 16,00 presso il centro visite guidate in piazza Notar Domenico 12, e si replica domenica 3 marzo.

Prenotazione obbligatoria a puglia@enteprolocoitaliane.com o al numero 3421470043.