Visite guidate e percosi inediti alla scoperta della Gravina nascosta negli ipogei dell'dell’ex Monastero di Santa Sofia

Gravina in Puglia

Una nuova tappa da segnare nel cammino alla scoperta della Gravina nascosta, quella che ha scorticato la roccia con lentezza e dedizione e plasmato la malleabilità del tufo.

Verranno aperti al pubblico i prossimi 20 e 21 Novembre gli ipogei dell’ex Monastero di Santa Sofia, a completamento dell’opera di restituzione alla comunità del convento, già riqualificato e destinato dal Comune di Gravina in Puglia ad ospitare, in parte, anche le attività del consorzio turistico “Gravina in Murgia” che si occuperà di gestire visite guidate e aperture al pubblico degli ambienti sotterranei.

Gli ipogei saranno aperti al pubblico tutti i weekend dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 17. Per prenotazioni e informazioni occorrerà telefonare ai numeri dell’Ufficio IAT 0803269065 - 0803255423 o collegarsi al sito www.iatgravina.it