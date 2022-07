Il teatro da scoprire, visite guidate al Petruzzelli nel mese di luglio

Tornano anche nel mese di luglio le visite guidate al Teatro Petruzzelli di Bari. L’ingresso alla visita avrà un costo di 5€ per gli adulti, 1€ per gli studenti, i bambini e i disabili, mentre sarà gratuito per gli accompagnatori del disabile. Sarà possibile effettuare la prenotazione via e-mail all’indirizzo visiteguidate@fondazionepetruzzelli.it, indicando nome, cognome e recapito telefonico dei partecipanti, segnalando l’eventuale presenza di disabili in carrozzina. Per ragioni di sicurezza, l’accesso in Teatro è consentito al massimo a due carrozzine. Compatibilmente alla disponibilità dei posti, la Fondazione invierà una conferma dell’avvenuta prenotazione .

Il botteghino delle Visite Guidate aprirà 30 minuti prima dell’orario di inizio della visita e chiuderà contestualmente all’inizio della stessa. In caso sia presente pubblico straniero la visita si terrà simultaneamente in lingua italiana e inglese. La visita durerà circa 30’ ed il percorso includerà la visita del foyer e della platea.

I biglietti saranno disponibili fino ad esaurimento posti.

CALENDARIO LUGLIO 2022 SABATO 2 LUGLIO h 14:00 DOMENICA 3 LUGLIO h 12:30 MARTEDI 5 LUGLIO h 14:30/ h 16:00 MERCOLEDI 6 LUGLIO h 17:00/ h 18:30 GIOVEDI 7 LUGLIO h 14:30/ h 16:00 SABATO 9 LUGLIO h 13:00 DOMENICA 10 LUGLIO h 18:00 MARTEDI 12 LUGLIO h 13:00/ h 17:30 MERCOLEDI 13 LUGLIO h 14:30 / h 16:00/ h 17:30 GIOVEDI 14 LUGLIO h 14:30 / h 16:00 / h 17:30 MARTEDI 19 LUGLIO h 10:00 MERCOLEDI 20 LUGLIO h 10:00 / h 17:30 MERCOLEDI 27 LUGLIO h 13:00 / h 17:00 / h 18:30 VENERDI 29 LUGLIO h 17:00 SABATO 30 LUGLIO h 11:30 / h 16:30

Il calendario delle visite può subire variazioni.