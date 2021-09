Tornano le visite guidate al Teatro Petruzzelli di Bari

Il teatro da scoprire: appuntamento con le visite guidate alla scoperta del Teatro Petruzzelli di Bari:

L’ingresso alla visita avrà un costo di 5€ per gli adulti, 1€ per gli studenti, i bambini e i disabili, mentre sarà gratuito per gli accompagnatori del disabile.

I biglietti d’ingresso saranno disponibili fino ad esaurimento posti per un massimo di 20 persone.

Il botteghino delle Visite Guidate aprirà 30 minuti prima dell’orario di inizio della visita e chiuderà contestualmente all’inizio della stessa.

La visita durerà circa 30’ ed il percorso includerà la visita del foyer e della platea. In caso di sia presente pubblico straniero la visita si terrà simultaneamente in lingua italiana e inglese.

L’accesso in teatro è consentito ai maggiori di 12 anni di età solo attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass), in corso di validità, dovrà essere obbligatoriamente esibita al personale dedito al controllo.

In caso di manifesta incongruenza con i dati anagrafici presenti sulla certificazione verde potrà essere richiesto di esibire anche un documento di identità (Circolare Ministero dell’Interno n. 15350/117/21del 10/08/2021).

In assenza del Green Pass – Certificazione verde COVID-19 valido, non sarà consentito l’accesso.

Per ragioni di sicurezza, l’accesso in Teatro è consentito al massimo a due carrozzine. I disabili in carrozzina possono prenotare la visita inviando un’email a visiteguidate@fondazionepetruzzelli.it.

All’ingresso il personale provvederà alla misurazione della temperatura. Durante la visita sarà necessario indossare la mascherina.

