Visita ai palazzi storici di Bari vecchia e nella parte sotterranea della città

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 1 ottobre Visita guidata con itinerario dei PALAZZI STORICI DI BARI VECCHIA: "Vedremo palazzi che hanno fatto la storia architettonica e nobile della città come Palazzi EFFREM, SINAGOGA, ZEULI, CARDUCCI, VERRONE, DIANA, GIRONDA, D'AMELIS, TANZI, ZIZZI, NITTI VALENTINO'. Seguirà una degustazione alla 'barese'. La partenza è prevista per le ore 18,30 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE. Per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355

Domenica 2 ottobre visita guidata "BARI E IL SUO SOTTOSUOLO": 'Vedrete la Bari romana, bizantina e normanna, la CAPPELLA BIZANTINA DEL X SC. d.C., il PALAZZO SIMI, il bellissimo CASTELLO SVEVO ( dall'esterno)'. La partenza è prevista per le ore 10,30 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE. Per prenotazione CIRCOLO ACLI DALFINO TEL 0805210355