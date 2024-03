Mercoledì 13 marzo 2024 alle ore 16:00, nella Sala "A. Leogrande" del Centro Polifunzionale Studenti (ex-Posta Centrale, Piazza Cesare Battisti, Bari) il Centro interdipartimentale di Ricerche sulla Pace (CIRP) dell'Università di Bari e la Sezione di Bari dell'Unione Scienziati Per Il Disarmo (USPID) propongono un incontro su



“Voci per la Palestina”.



Sono previsti interventi di

- Prof. Stefano Bronzini (Rettore Uniba)

- Mosab Abu Toha (poeta e fondatore delle Edward Said Libraries)

- Padre Ibrahim Faltas (Vicario della Custodia della Terra Santa

a Gerusalemme)

- Prof. Aldo Nicosia (docente letteratura araba, Uniba)

- Prof. Kegham J. Boloyan (docente letteratura araba, Uniba)



Seguira’ la lettura poesie di autori palestinesi.



I partecipanti all’evento sono invitati a intervenire con la lettura

di poesie o testi contro la guerra.



Link zoom dell’evento: https://us06web.zoom.us/j/82123750019?pwd=CRwuzLSo1xOyQrUT4SgOd1hb3d3g99.1