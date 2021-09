Voice in jazz piano, musiche di Jarret, Corea e Hancock

Sabato 11 dicembre 2021 alle ore 20.00 (I set) e 21.30 (II set) nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce i riflettori sono puntati su “Voice on jazz piano” con la voce di Gianna Montecalvo e il pianoforte di Nico Marziliano.



Un concerto in Puglia fatto di una voce, di un pianoforte e delle melodie di alcuni pianisti “suonate” dalla voce: i temi lirici di Bill Evans, Fred Hersch, Herbie Hancock, Keitt Jarrett, McCoy Tyner, Thelonius Monk sono messi in una sequenza sonora di grande impatto emotivo. Un crescendo di dinamiche, rigore, improvvisazione e interplay che prende forma grazie all’esperienza di anni di collaborazione e musica condivisa di Gianna Montecalvo, diploma in Pianoforte, Canto lirico e Musica jazz, una carriera artistica dal 1988, collaborazioni con le più importanti associazioni concertistiche italiane, esibizioni in prestigiose rassegne in Italia e all’estero, attività didattica sul territorio nazionale, specializzazione in Vocologia Artistica e CMT Estill Voce Training, e Nico Marziliano, pianista, arrangiatore e compositore jazz, una formazione fra Europa e America con maestri del calibro di Bley, D’Andrea e Schmeling, una carriera come piano solo, duo, trio, quartetto, quintetto, Big Band, che lo ha visto esibirsi con numerose orchestre, in occasione di celebri festival internazionali di musica e trasmissioni radiofoniche, come “Stasera a via Asiago 10” di Rai2, e attualmente impegnato nell’European Sound Project, insieme a famosi solisti italiani tra cui Fasoli, Raja, Trovesi, e come docente di Pianoforte jazz e Armonia jazz al Conservatorio Piccinni di Bari.

