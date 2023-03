"We remember broadway" Serena Grittani e Bruno Montrone

A SPAZIOleARTI tornano le emozioni della musica.



Sabato 18 marzo - ore 21,00 nuovo imperdibile appuntamento della stagione musicale “JAZZ & CO. IN THE THEATRE” con il live di Serena Grittani e Bruno Montrone “WE REMEMBER BROADWAY”







Accomunato dalla passione per i grandi songwriters del teatro di Broadway, il duo propone un’affascinante reinterpretazione dei grandi classici del secolo scorso attingendo al repertorio stellare di Cole Porter, Gershwin, Carmichael, Irving Berlin, Rodgers e Hart, Kern, Van Husen…



La solidità di Bruno Montrone al piano e la classe e la grazia interpretativa di Serena Grittani si fondono passando in rassegna i più noti motivi del songbook jazz d’oltreoceano e raccontando luci e umori dell’età dell’oro della musica a New York.



Un’esperienza di ascolto intima e rarefatta per un concerto di grande piacevolezza ed eleganza.



Si accede con prenotazione al 340.8643487