Wine tour - al Bosco Rogadeo a Bitonto

Domenica 23 ore 10.30 appuntamento con "Wine Tour - al Bosco Rogadeo (Bitonto)". Un percorso volto a ri-scoprire luoghi nascosti, che raccontano di radici, di riti antichi, di un passato che è stato e che non può essere dimenticato, luoghi di straordinario impatto emotivo per i partecipanti, guidati sapientemente da PugliArte in un viaggio a ritroso nel tempo e non solo. In questo tour saremo accompagnati dagli amici di Apulia Wine Tours che dopo l'interesse suscitato dal "Minutolo" nella scorsa uscita, continua ad approfondire i "segreti" di questo vitigno ma in una declinazione diversa, con una bottiglia che nasce da un terreno completamente diverso (Acquaviva delle Fonti) tenuto in agricoltura biologica da Fabio dell'azienda "Pietragiovanni". Il secondo vino è invece un Primitivo sempre della stessa azienda. Continueremo a giocare con gli abbinamenti vino/focaccia e questa volta avremo un mix di sapori tipici in comodi finger food. Una visita anche del gusto



Costo: 20€ - 5€ per i minori

Punto d’incontro: Bosco di Bitonto

https://goo.gl/maps/zRmUv22mga9A21Kc6



EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking su sentiero.

• Durata complessiva: circa 3 ore.

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 10.15. Dopo le procedure di iscrizione all'attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 3 km, e si snoda principalmente su sentiero privo di dislivelli

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way, snack energetici, almeno 1 lt. di acqua a testa



POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

In questo caso possono partecipare.



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico