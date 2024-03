Workshop gratuito di pittura performativa -TEDxPutignano 

Workshop gratuito di Pittura Performativa con Mauro Maurizio Palumbo - TedX Putignano

Il workshop condotto da Mauro Maurizio Palumbo è un laboratorio sperimentale di pittura performativa mirato alla creazione di parte della scenografia per la nuova edizione del TEDxPutignano

Si concentra sul concetto di "errore" nell'ambito artistico e ludico-creativo, esplorando il significato dello "scarabocchio" come espressione indecifrabile legata alle emozioni e alla creatività umana. Attraverso matite, pennelli e colori i partecipanti esploreranno emozioni, colori e teorie per lavorare sul concetto di errore come opportunità di crescita e cambiamento.



Mauro Maurizio Palumbo è un artista, docente e performer con esperienza nella didattica dell'arte e nella ricerca accademica, che basa la propria ricerca artistica sulla comunicazione non verbale e sull'integrazione delle tecniche classiche con le nuove tecnologie. È dottorando di ricerca all'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli".



Il workshop, organizzato in collaborazione con la cooperativa "Occupazione e solidarietà", è gratuito e si svolgerà il 16 e 17 marzo presso il Centro Polivalente "Margherita Pusterla" a Putignano (BA), ed è aperto a partecipanti di almeno 13 anni, con registrazione obbligatoria e posti limitati.



Link iscrizione:

https://bit.ly/BOX50



Il workshop si terrà presso il Centro Polivalente "Margherita Pusterla" - Via Gianfedele Angelini 26/L - Putignano (BA), sabato 16 e domenica 17 marzo, nei seguenti orari:



Sabato 16 marzo - dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Domenica 17 marzo - dalle 09.00 alle 12.00



Il workshop è gratuito, a numero chiuso con iscrizione obbligatoria; età minima 13 anni. Non è richiesta alcuna esperienza



#TEDxPutignano #errore #workshop #pittura #pitturaperformativa