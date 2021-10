A Bari la 64° edizione della World Press Photo Exhibition, la mostra di fotogiornalismo più prestigiosa al mondo

Torna a Bari, per l’ottavo anno consecutivo, la World Press Photo Exhibition, la mostra di fotogiornalismo più prestigiosa al mondo, che giunge alla sua 64° edizione. Ancora una volta il Teatro Margherita fa da cornice, dal 14 ottobre al 14 novembre 2021, all’esposizione internazionale, con le sue otto sezioni: Contemporary Issues, Environment, General News, Long-Term Projects, Nature, Portraits, Sports, Spot News.

Sono 159 gli scatti dei fotografi vincitori di questa edizione del concorso, selezionati, per la prima volta online, dalle giurie specializzate presiedute da NayanTara Gurung Kakshapati e MuyiXiao. Una valutazione che è avvenuta tra 74.470 immagini proposte da 4.315 fotografi provenienti da 130 paesi del mondo.

La World Press Photo Exhibition è nata nell’ormai lontano 1955 dall’idea di un gruppo di fotografi olandesi volenterosi di organizzare un contest internazionale e di esporre i propri lavori di fronte ad una platea globale. Visione che, con il passare dei decenni, si è allargata a tal punto che oggi la mostra viene allestita, annualmente, in oltre 120 città in 50 Paesi del mondo.

L’esposizione di Bari - che, come quella torinese è organizzata da CIME, realtà pugliese tra i maggiori partner europei della Fondazione World Press Photo di Amsterdam e attiva da diversi anni nell’organizzazione di eventi - conduce i visitatori in un percorso narrativo guidato tra le immagini che raccontano il mondo: gli uomini e le donne, i conflitti, la natura, lo sport, gli animali in via di estinzione, le battaglie politiche e per i diritti arrivano agli occhi e alla pancia del pubblico con l’immediatezza emotiva di uno scatto.

