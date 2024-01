XIV edizione del premio "Mimmo Bucci", la finale al Teatro Petruzzelli

Prezzo non disponibile

Al via la XIV edizione del premio “Mimmo Bucci, Festival nazionale della musica emergente”. L’iniziativa, nata per ricordare Mimmo Bucci, il frontman del gruppo “La combriccola di Vasco” travolto e ucciso da una moto pirata sul lungomare di Bari la notte del 15 maggio 2007, intende dar voce a giovani musicisti e, allo stesso tempo, offrire loro un’occasione per emergere nel panorama musicale.

La serata conclusiva del Festival si terrà sabato 3 febbraio alle ore 20 presso il Teatro Petruzzelli di Bari. All’incontro di oggi con la stampa sono intervenuti l’assessora alle Culture Ines Pierucci, il direttore artistico dell’evento Antonello Vannucci, Antonio Bucci, padre di Mimmo, e Mauro Pulpito, che condurrà la serata assieme alla giornalista e speaker di RadioNorba Stefania Losito.

I finalisti della XIV edizione sono:

AliC’è “ Le chiavi di casa”

Davide Pepe “L’amore lievita”

Denny Music “Polvere e nuvole”

Giorgia Quaranta “Oltre”

Tacita Musa “Forbici”

Teo Pignataro “Ti scrivo una canzone”

Diversi gli ospiti che si alterneranno durante il corso della serata. Ad aprire la kermesse sarà la compagnia teatrale e di danza “Attore Matto”, poi sarà il momento del dialogo con la giornalista Monica Sbisà.

Durante la serata, Antonello Vannucci svestirà i panni di direttore artistico per indossare quelli di “musicomico”. E come da tradizione, non mancheranno ospiti importanti. Tra loro, il primo sarà un cantante ormai di casa nella manifestazione dedicata a Mimmo Bucci, cui ha partecipato posizionandosi tra i primi tre classificati: parliamo di Gaetano De Caro, che ha preso parte all’ultima edizione di X-factor. Inoltre, arricchirà la kermesse la partecipazione di un duo comico storico, quello formato da Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli.

L’evento, organizzato da Smart x Mimmo Bucci è patrocinato da: Comune di Bari, Regione Puglia, Fondazione Teatro Petruzzelli, Teatro Pubblico Pugliese, Consorzio Regionale per le arti e la Cultura, con la collaborazione di Social Podcasting-your digital friends, Associazione Culturale ECHO events e di Mediterranea TV.