'Xylella fastidiosa' - convegno ad Alberobello

‘Xylella Fastidiosa’. Questo è il tema dell’incontro previsto per il 14 marzo alle 17 presso il Centro Polivalente, in contrada Popoleto ad Alberobello.



Dopo il successo dello scorso anno, torna a grande richiesta l’appuntamento sullo stato dell’arte della Xylella Fastidiosa nel sud barese. È infatti previsto un focus su:



- i rischi nell’avanzamento del batterio,

- l’identificazione di un nuovo ceppo, che aggredisce altre specie di arbusti oltre l’olivo,

- le buone pratiche agronomiche da mettere in atto,

- le nuove misure di contenimento.



Dopo i saluti istituzionali, a cura di Francesco De Carlo, Sindaco di Alberobello, e Alessandro Paiano, Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Alberobello,



si confronteranno sul tema



Prof. Donato Boscia - Dirigente dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) del CNR,

Dott.ssa Maria Rosaria Silletti - Dirigente del Laboratorio di Diagnosi Fitopatologico del Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Locorotondo,

Dott. Salvatore Infantino - Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario Regione Puglia.



Le conclusioni saranno a cura di Donato Pentassuglia, Assessore alle Politiche Agricole di Regione Puglia.



Modera l’incontro Carmine Tinelli, Consigliere Comunale e Presidente della 5a Commissione Consiliare.



Alberobello, 12 marzo 2024