Corso di “Scrittura e narrazione sportiva” a Bari

Lo sport racconta storie imperdibili. E talvolta impenetrabili e imponderabili. Scrivere di sport significa narrare la vita. Ci sono campioni che hanno ispirato racconti, libri, film, canzoni, spettacoli teatrali. Ci sono oggetti che sono diventati cult e che “raccontati” nel giusto modo vivono di una vita propria, della luce riflessa di chi li ha usati. Ci sono artisti che hanno dipinto lo sport. Fotografi che cogliendo l'attimo perfetto hanno fatto la storia della fotografia. Cantautori che hanno messo in musica e parole storie di sport e di vita vissuta. Tifosi che inventano cori per le loro squadre del cuore. Campioni che con i loro gesti iconici hanno fatto la storia. Dello sport. E del mondo. Milioni di persone in tutto il mondo seguono gli eventi sportivi. Talvolta anche chi non è appassionato si emoziona quando vede, legge, ascolta storie legate a incredibili imprese sportive che hanno fatto la storia.

Quello che a tanti sembra semplice, però, in realtà non lo è affatto. Scrivere di sport è difficile, più di quanto si immagini. Si può facilmente cadere nella banalità. Ecco perché è importante seguire alcune regole e imparare a farlo nel migliore dei modi.

“Non c’è dubbio che lo sport sia l’epica dei giorni nostri” dice Mauro Berruto, già CT della Nazionale di pallavolo maschile dell’Italia con cui tra il 2011 e il 2014 ha conquistato un bronzo Olimpico, due argenti Europei, un bronzo alla Grand Champions Cup e due bronzi nella World League, che è uno degli insegnanti del primo corso di Scrittura e narrazione sportiva organizzato a Bari da “La Content”, scuola di formazione e agenzia di comunicazione nata a Bari nel 2018.

Nove lezioni online e un incontro finale in presenza a Bari durante cui si imparerà a riconoscere stili, utilizzi e caratteristiche di tutti gli strumenti di narrazione sportiva attraverso incontri e testimonianze di professionisti dello storytelling, creatori di contenuti che evidenziano e pongono attenzione a storie, personaggi e fatti. E in più la partnership con la Società Sportiva Calcio Bari S.p.A che interverrà al corso con una lezione speciale e la possibilità per gli iscritti di collaborare attivamente con loro per alcuni progetti. A questo si aggiunge anche l’organizzazione e la partecipazione della classe del corso a un evento al San Nicola.

Da lunedì 21 febbraio a lunedì 11 aprile una lezione a settimana, dalle 18 alle 20 con un professionista diverso. Il primo appuntamento è affidato a Cristiano Carriero, co-fondatore de La Content, giornalista e blogger, scrittore di storie, e a Lisa Offside, personaggio fresco e dal carattere dirompente formatasi su Youtube con un canale dedicato al fantacalcio e che oggi conduce per Eleven una serie di format social con l’obiettivo di ampliare l’engagement con i tifosi. La loro lezione sarà dedicata al “giornalismo e allo storytelling per partire dai fatti e raccontare (grandi) storie”. Lunedì 28 febbraio toccherà al giornalista sportivo Fabrizio Biasin parlare del “ruolo dei social network nella narrazione sportiva”. Lunedì 7 marzo la lezione di Mauro Berruto dal titolo “L’epica dei nostri giorni è lo sport”. Giovedì 10 marzo toccherà a Fulvio Paglialunga, giornalista, autore tv di programmi di calcio come “I giorni di Parigi”, “90′ minuto” e di “Rabona, il colpo a sorpresa”, e scrittore (il suo ultimo libro è “Un giorno questo calcio sarà tuo – storie di padri e figli, e di pallone”. Di calcio scrive anche su quotidiani e riviste e terrà una lezione dal titolo “Il racconto sportivo, quanto manca e come nasce una storia”. E ancora, lunedì 14 marzo ci sarà Giulio Incagli giornalista e scrittore, curatore di una delle pagine sportive più amate “Cronache di spogliatoio” e collaboratore di Dazn, con l’incontro “Dal giornale al blog, dai lettori alla community: lo storytelling di “Cronache spogliatoio”. Il 21 marzo, nel giorno della primavera, troviamo in cattedra Lia Capizzi, giornalista sportiva che ha lavorato per Rai, Mediaset e Sky, prima donna telecronista di una partita di calcio in Italia (Messina/Brescia 9 gennaio 2005), con la sua lezione sul tema “Campioni meno eroi e più umani”; e ancora, Gianni Montieri che scrive di calcio su Il Napolista e collabora con Il Manifesto, Esquire, minima&moralia, Rivista Unidici, Ultimo Uomo e Doppiozero. A lui il 28 marzo con due lezioni in una. La prima parte “Il calcio e la poesia”: lo schema e la sua rinuncia, la fantasia, la meraviglia, la ricerca e l’occupazione dello spazio. L’inatteso, il respiro. La seconda parte “Calcio e malinconia”: storie malinconiche e felici attorno al pallone, che riguardano noi e i calciatori. Tra i docenti anche Fabio Fanelli, barese, autore della web serie “Non cresce l’erba” trasmessa da MTV e di quello che tutti considerano il più bel docufilm sul calcio mai realizzato che ha fatto sognare ed emozionare migliaia di persone "Una meravigliosa stagione fallimentare" presentato 7 anni fa e che ha registrato la vittoria del festival 11mm di Berlino, il premio di miglior Film Sportivo Europeo dell'anno, il riconoscimento dell'Italian Sport Award e la vittoria dell'Offside Festival di Milano. La sua lezione, in programma per lunedì 4 aprile ha come titolo “Calcio e Sport al Cinema e nell’audiovisivo”. E infine Ettore Zanca, docente di storytelling sportivo e scrittura creativa e opinionista calcistico per radio e tv per l’ultima lezione lunedì 11 aprile “22 miliardari in mutande, ovvero, perché dovremmo amare il racconto sportivo ed emozionarci”.

Perché iscriversi, quindi? Perché «imparare a raccontare lo sport vuol dire, oggi, avere la possibilità di lavorare con una società sportiva, nel campo dell'editoria, con i nuovi media o con le aziende che sempre più spesso scelgono lo sport per raccontare le loro di imprese. E ancora scrivere libri, format televisivi, film. Durante il corso vedremo tutto questo: è una possibilità unica quella di imparare dai migliori e dalle migliori. Se un tempo la scrittura sportiva era una scrittura di secondo piano, oggi è al centro dell'attenzione di tutti» spiega Cristiano Carriero.

Info

https://www.lacontent.it

https://lacontent.it/prodotto/ scrittura-e-narrazione- sportiva/