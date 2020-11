A Bari il corso di qualifica per meccatronico

l corso si rivolge a chiunque voglia ricoprire la figura del responsabile tecnico all’interno di autofficine che si occupano di manutenzione meccanica ed elettronica.



Gli obiettivi formativi mirano a garantire idonei requisiti professionali tali per cui gli allievi acquisiscano padronanza su discipline indispensabili all’esercizio del mestiere del Meccatronico.



Al termine lo studente sarà in grado di svolgere le seguenti attività: manutenzione delle parti meccaniche e delle componenti elettriche/elettroniche dei veicoli; riparazione o sostituzione di parti danneggiate od usurate e di componenti difettosi; ripristino della conformità delle componenti elettriche/elettroniche in rapporto alle prestazioni del veicolo; verifica e manutenzione periodica dell’efficienza e funzionalità dei componenti del motore, della carrozzeria e degli apparati di sicurezza; effettua prove su strada per la riconsegna del veicolo al cliente in condizioni di sicurezza ed efficienza.



Corso di Qualifica Professionale Riconosciuto dalla Regione Puglia con AD n. 860 del 22/07/19

