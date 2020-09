"Volontari per Natura", corso su Agricivismo, Agricoltura Sociale ed Educazione Ambientale

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione Volontari per Natura che si tiene 15 e 16 settembre 2020, dalle 15:30 alle 19:30, presso il Parco Campagneros, in via Raffaele Bovio 16/18 a Bari (zona Mungivacca-Mater Dei).

Il corso è incentrato sull'esperienza di riqualificazione dell’orto urbano Parco Campagneros curato dall’Associazione Effetto Terra e sul coinvolgimento dei cittadini sui temi dell’Agricivismo, dell'Agricoltura Sociale e dell'Educazione Ambientale.



Sono previste, inoltre, attività pratiche di riqualificazione di un bene comune.

Il programma delle attività

Il paesaggio come bene comune

L’utilizzo e la gestione collettiva dei beni comuni

L’educazione ambientale come strumento di coinvolgimento e trasformazione collettiva.

L’agricivismo urbano: la campagna e la natura in città con il coinvolgimento dei cittadini.

L’agricoltura sociale: l’agricoltura e il contatto con la Natura come attività di inserimento e aggregazione sociale.

Gli orti sociali in Italia e nel mondo: esperienze virtuose.



Link al post: https://www.facebook.com/ csvbari/posts/1368943599975936

Per info:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

staffformazione@csvbari.com