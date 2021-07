All'AncheCinema Workshop di drammaturgia e regia “Ri-scritture”

Tre giorni di alta formazione a Bari con Leo Muscato, regista pluripremiato che spazia dalla regia teatrale, all’opera fino al cinema. Il percorso intende esplorare i quattro registri interpretativi: tragico, drammatico, commedia e comico. È la nuova proposta di Animalenta per la città di Bari, in collaborazione con AncheCinema, con la direzione artistica di Ilaria Cangialosi, in programma dal 30 luglio al 1° agosto all’interno della sala teatrale dell’AncheCinema. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Il teatro che ti cambia 2.0”, alla sua seconda edizione che prevederà il coinvolgimento di altri comuni sul territorio pugliese.

«Pur non avendo al momento, ricevuto alcun finanziamento per questo progetto che quest’anno è alla sua seconda edizione e prevede diverse attività, tra cui percorsi di formazione, programmazione di spettacoli e rassegne, non volevamo rinunciare ad un momento di alta formazione per il nostro territorio, visto che spesso siamo costretti ad andare altrove per continuare a studiare, essendo per natura un lavoro di formazione continua – spiega Ilaria Cangialosi -. L’idea di un percorso con Leo Muscato, regista e drammaturgo e formatore, nasce dalla necessità di creare nuovi stili, scritture, visioni, spaziando dal teatro al cinema, in una contaminazione di linguaggi. A partire dell’attore-autore che pian piano costruisce attorno a sé il mondo che intende raccontare, non più soggiogato da un sistema inesistente a chiamata, ma protagonista delle proprie scelte. Questo è il nostro inno al futuro. Per questo abbiamo deciso di mantenere i costi accessibili a tutte e tutti, consci del momento difficile in cui i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo si trovano, affinché si possa costruire un domani».

Il percorso intensivo di tre giorni, ha posti limitati, si rivolge ad artisti e artiste, attori e attrici, formatori, e formatrici, insegnanti, studenti studentesse e a tutti coloro che intendono conoscere le tecniche drammaturgiche e di regia.

C’è tempo fino al 25 luglio per iscriversi al workshop “Ri-Scritture” che il regista, drammaturgo e formatore pugliese, in procinto di debuttare alla Scala di Milano a Settembre con Il barbiere di Siviglia, condurrà all’AncheCinema di Bari il 30 luglio (ore 16/20), il 31 luglio (ore 9/18) e il 1 agosto (ore 9/13) •

Inviando la domanda di iscrizione, breve descrizione del proprio percorso lavorativo e/o di studi e/o artistico e motivazione di interesse a: ilteatrocheticambia@gmail.com entro il 25 LUGLIO 2021



Per informazioni e iscrizioni:

https://animalentateatro.com/workshop-diretto-da-leo-muscato/

mail: ilteatrocheticambia@gmail.com;

FB: https://www.facebook.com/animalentateatro/

Il laboratorio si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite nelle linee guida in materia di emergenza Covid-19. Pertanto, oltre al controllo della temperatura per tutti i partecipanti all’ingresso, è richiesto l’uso della mascherina ffp2 che sarà fornita dall’organizzazione ogni giorno.

LEO MUSCATO

Regista, drammaturgo e formatore pugliese. Spazia dal teatro, all’opera sino al cinema. Giovanissimo, durante gli studi universitari, entra a far parte della compagnia di Luigi De Filippo in qualità di attore. Si diploma in regia nella Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi”. Fra Opera e Teatro, mette in scena una cinquantina di spettacoli.

Parallelamente svolge attività di pedagogia teatrale, attraverso una sua ricerca sui registri interpretativi, oggetto di studio di diverse tesi di laurea. Nel 2020 al BIF&ST di Bari è stato presentato il suo primo lungometraggio “La rivincita”, prodotto da Altre Storie, Rai Cinema e Apulia Film Commission. A settembre debutterà alla Scala di Milano con Il barbiere di Siviglia.

PREMI

2016 INTERNATIONAL OPERA AWARDS – OPERA STAR (Oscar della Lirica) come MIGLIOR REGISTA. ARENA DI VERONA, Fondazione Verona.

2013 PREMIO ABBIATI come MIGLIOR REGISTA D’OPERA, Associazione Nazionale dei Critici Musicali

2007 PREMIO DELLA CRITICA MIGLIOR REGISTA DI PROSA Associazione Nazionale dei Critici Teatrali.

https://www.leomuscato.com