She Tomorrow: arriva in Puglia il roadshow che orienta le ragazze alla scelta delle professioni del digitale

Dopo l’entusiasmante start dello scorso 18 marzo a Foggia, “She Tomorrow Roadshow. Le Leaders del futuro” continua il suo viaggio nelle province della Puglia e arriva nella BAT Sabato 1 aprile nell’auditorium del Liceo Statale Carlo Cafiero di Barletta.

Il progetto di sensibilizzazione per l’acquisizione di talenti, in primis femminili, in campo ICT (Tecnologie dell’informazione e Comunicazione), organizzato dall’ITS Academy Apulia Digital Maker - con il patrocinio della Regione Puglia – Assessorato Istruzione e Lavoro e Anitec-Assinform - propone un nuovo interessante incontro con professioniste affermate nel campo dell’innovazione, selezionate su scala nazionale e regionale, che attraverso il racconto delle loro esperienze potranno ispirare e orientare alla scelta di carriere nel settore delle nuove tecnologie digitali, ambito in cui è crescente la richiesta di giovani energie necessarie allo sviluppo del territorio.



Si parte alle ore 11.15 con il saluto della Dirigente Scolastica Rosanna Diviccaro, a cui seguiranno gli interventi di Mariangela Cassano, Presidente ActionAid Italia, Founder DEA e Community Manager “Inclusione Donna”, Tiziana Giove Head of Recruiting & Talent Acquisition in Exprivia S.p.a. e Sabrina Fiorentino, CEO & Founder Sestre, Puglia Women Lead Founder e Top10 “Female Startups SheTech”, con cui le studentesse e gli studenti avranno modo di dialogare direttamente sui temi del Lavoro 4.0, delle strategie per l’acquisizione di job skills e della costruzione di un mondo di reali pari opportunità.

A presentare invece le opportunità dei corsi professionalizzanti post-diploma nel settore ICT, finanziati dal Ministero dell’Istruzione e Regione Puglia, sarà il direttore dell'Its Academy, Valentina Scala, accompagnata da Sara Memeo, diplomata Developer 4.0 oggi in Exprivia spa.



L'iniziativa, rivolta principalmente alle studentesse che stanno per conseguire il diploma, intende potenziare la costruzione di un "nuovo immaginario" di riferimento per le giovani donne che stanno nella delicata fase di scelta della strada giusta per il loro futuro. Il Roadshow prevede, infatti, una rassegna di 6 incontri itineranti in Puglia in auditorium di alcuni dei Licei Scientifici di tutte le province pugliesi di Bari, Foggia, Brindisi, BAT, Taranto e Lecce.

Questa esperienza inedita di talk ospitati nel sistema scolastico, lì dove sono le potenziali leaders del futuro, vede anche la collaborazione con realtà prestigiose come WomenX Impact, la community che ogni anno organizza l’atteso evento europeo dedicato ai mondi dell’imprenditoria, leadership, carriera, innovazione sostenibile in chiave femminile, Puglia Women Lead, associazione che promuove l’empowerment, l’imprenditoria femminile e lo sviluppo di competenze digitali per le donne pugliesi e il Distretto produttivo dell’Informatica Pugliese, partner dei corsi della Fondazione Apulia Digital Maker, riconosciuto modello di eccellenza nazionale nel sistema dell’Istruzione tecnologica superiore che ha appena aperto le iscrizioni on line per i corsi in Developer, Cybersecurity expert e 3D artist sul portale Apulia Digital Maker.