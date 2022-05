Benetton in presenza al Politecnico di Bari per il 1°Evento di JEBA

Il 1°evento di JEBA - Junior Enterprise Bari, “Imprenditorialità e Innovazione” si terrà in data 20 Maggio alle ore 11:00 presso l’atrio centrale “Cherubini” e vedrà l’imprenditore Alessandro Benetton presentare il suo libro “La traiettoria”. Seguiranno gli interventi del professor Vito Albino, ordinario in “Economia dell’Innovazione” e presidente ARTI Puglia, Simona Miglietta, Specialista dell’Innovazione di Intesa SanPaolo e Riccardo Carnevale, partner di Starting Finance. Per poter iscriversi, poter vincere dei premi PoliBa/JEBA e ricevere l’attestato di partecipazione, bisogna registrarsi obbligatoriamente al seguente link: https://jeba.eventbrite.it. L’evento è supportato dai 2 Atenei baresi e dal Comune di Bari, che offriranno all’associazione no-profit JEBA tutto il necessario per crescere nei prossimi anni in sinergia con il territorio e lo sviluppo imprenditoriale del territorio. Dopo tutti gli interventi degli ospiti, ci saranno dei giochi a premi targati JEBA/PoliBa ed un buffet salato. La partecipazione è completamente gratuita, ma è necessaria la prenotazione al form suddetto tramite l’acquisizione del proprio biglietto.