Carrassi, grata pericolosa sul marciapiede in via Cagnazzi

In via cagnazzi, Carrassi davanti a negozi di grande traffico , ci sono grate sul marciapiedi ricoperte da una lamina forata Metallica. Una di queste , col tempo, si è lacerata e sollevata creando un grave pericolo per i passanti. Una vera e propria lama tagliente specie per ragazzini e chi indossa scarpe estive. I vigili sono stati allertati senza intervenire mentre si scarica la responsabilità ad un garage sottostante chiuso da tempo. Resta sempre evidente la mancanza di senso civico e lo scaricabarile quando chiunque, specie i vicini, potrebbero , nelle more , attenuare il pericolo con qualche segnale o applicazione di qualche tela adesiva. Lo faccio io!!!